4 oyuncu sınırda
Fırtına'da Alanyaspor maçı öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Karadeniz ekibinde Onur, Uğur, Aytaç ve N'Doye, pazartesi günkü maçta kart görmeleri halinde önümüzdeki hafta oynanacak Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Bu 4 isim Osmanlıspor maçına da sınırda çıkmış ama kart görmemişti.
SAYI 11'E İNDİRİLDİ?
Devre arasında Mas, Pereira, Medjani ve Rodallega'nın alınmasının ardından 14 oyuncuyla sınırlı yabancı kontenjanını dolduran Trabzonspor'da Akakpo, Suk ve Sheidaev ile yolların ayrılmasının ardından yabancı sayısı 11'e düşürüldü. Fırtına'da kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici ile kadro 24 kişiye inerken, yerli sayısı 13 oldu.
SAYI 11'E İNDİRİLDİ?
Devre arasında Mas, Pereira, Medjani ve Rodallega'nın alınmasının ardından 14 oyuncuyla sınırlı yabancı kontenjanını dolduran Trabzonspor'da Akakpo, Suk ve Sheidaev ile yolların ayrılmasının ardından yabancı sayısı 11'e düşürüldü. Fırtına'da kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici ile kadro 24 kişiye inerken, yerli sayısı 13 oldu.
- 16 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:41
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yüksek gerilim!
Toplam 26
Yorum
10 no sergen bu takımı uçurur.
- Hazır ol Emenike
Toplam 11
Yorum
sergen fener de oynatılmayanlar oynayandan daha kaliteli..tuhaf ama öyle.
- Advocaat: "Bu yıl UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak isterim"
Toplam 7
Yorum
10 numara haber kupa da kayseri turu geçerse sergen fenere gelir
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