 Zafer Trabzon’un – Fotomaç – 12 Şubat 2017
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    12 Şubat 2017, Pazar
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    Zafer Trabzon’un

    Zafer Trabzon’un
    Potada evinde Karşıyaka'yı 78-74 yendi. Bordo-mavili ekipte Hardy 22 sayıyla yıldızlaştı. Diğer sonuçlar: TED Kolejliler-M.Uşak: 90-84, TOFAŞ-B.Çekmece: 73-69. Kadınlar: AGÜ-ASKİ: 61-60, İstanbul Üni.-Osmaniye: 75-64, Yakın Doğu-Doğuş: 70-34.
    1. 12 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:35
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