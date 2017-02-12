Zafer Trabzon’un
Potada Trabzonspor MP evinde Karşıyaka'yı 78-74 yendi. Bordo-mavili ekipte Hardy 22 sayıyla yıldızlaştı. Diğer sonuçlar: TED Kolejliler-M.Uşak: 90-84, TOFAŞ-B.Çekmece: 73-69. Kadınlar: AGÜ-ASKİ: 61-60, İstanbul Üni.-Osmaniye: 75-64, Yakın Doğu-Doğuş: 70-34.
- 12 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:35
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aytemiz Alanyaspor kötü gidişe 'dur' dedi
Toplam 2
Yorum
Ercan Hakem neydi öyle arkadaşlar tam bir rezalet izledik,ben bu hakem bozuntusunun notunu çok merak ediyorum.Allah dan TS çok iyide
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
bjk bu oguzhanla olmaz.daha ne kadar ısrarla bunu 11 de çıkaracak bu şenol hoca bilmiyorum.
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
Bu aylığı verme Hanğisi oynadı ki takımı kurtarsın
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