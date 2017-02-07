Yerli Messi heyecanlı

UEFA’nın ‘Yerli Messi’ diye tanıttığı Abdülkadir Ömür, lise arkadaşı Yusuf Yazıcı’nın başarısı sonrası sıranın kendine gelmesini bekliyor.

Bordo-mavili ekipte Mehmet Ekici'yi kadro dışı bırakılmasının ardından forma şansı bulan Yusuf Yazıcı'nın yaptığı patlama, Abdülkadir Ömür'ü de heveslendirdi. Süper Lig'de Başakşehir maçında 8 dakika forma giyen Abdülkadir, Türkiye Kupası'nda ise Konya ve iki Kızılcabölük sınavlarında toplam 175 dakikada 1 gol atmıştı.



ÇOK YETENEKLİSİN

Onazi ve Okay'ın arkasında yedek bekleyen Abdülkadir'in en büyük desteği ise kendisi gibi Erdoğdu Lisesi'nden arkadaşı Yusuf. Yusuf kendisinden 2 yaş küçük Abdülkadir'e, "Sıra sana da gelecek. Çalışmaya devam et. Çok yeteneklisin ve bunu herkes biliyor" diyerek moral veriyor.