 Yerli Messi heyecanlı – Fotomaç – 07 Şubat 2017
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    07 Şubat 2017, Salı
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    Yerli Messi heyecanlı

    Yerli Messi heyecanlı

    UEFA’nın ‘Yerli Messi’ diye tanıttığı Abdülkadir Ömür, lise arkadaşı Yusuf Yazıcı’nın başarısı sonrası sıranın kendine gelmesini bekliyor.

    Bordo-mavili ekipte Mehmet Ekici'yi kadro dışı bırakılmasının ardından forma şansı bulan Yusuf Yazıcı'nın yaptığı patlama, Abdülkadir Ömür'ü de heveslendirdi. Süper Lig'de Başakşehir maçında 8 dakika forma giyen Abdülkadir, Türkiye Kupası'nda ise Konya ve iki Kızılcabölük sınavlarında toplam 175 dakikada 1 gol atmıştı.

    ÇOK YETENEKLİSİN
    Onazi ve Okay'ın arkasında yedek bekleyen Abdülkadir'in en büyük desteği ise kendisi gibi Erdoğdu Lisesi'nden arkadaşı Yusuf. Yusuf kendisinden 2 yaş küçük Abdülkadir'e, "Sıra sana da gelecek. Çalışmaya devam et. Çok yeteneklisin ve bunu herkes biliyor" diyerek moral veriyor.
    1. 07 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:11
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