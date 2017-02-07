Yerli Messi heyecanlı
UEFA’nın ‘Yerli Messi’ diye tanıttığı Abdülkadir Ömür, lise arkadaşı Yusuf Yazıcı’nın başarısı sonrası sıranın kendine gelmesini bekliyor.
ÇOK YETENEKLİSİN
Onazi ve Okay'ın arkasında yedek bekleyen Abdülkadir'in en büyük desteği ise kendisi gibi Erdoğdu Lisesi'nden arkadaşı Yusuf. Yusuf kendisinden 2 yaş küçük Abdülkadir'e, "Sıra sana da gelecek. Çalışmaya devam et. Çok yeteneklisin ve bunu herkes biliyor" diyerek moral veriyor.
- 07 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 02:11
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Toplam 57
Yorum
takyanoz Bırakın tantanayı, bende Beşiktaş'lıyım, Volkanı da Fener'ide sevmem ama şu açıklamada yanlış göremiyorum.
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Toplam 38
Yorum
Normal Bacak kırması değil, sadece adalet istiyoruz. Hakemler bunu sağlayamıyorsa bıraksınlar bu işi.
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Toplam 2
Yorum
gereksiz bir açıklama olmuş çünkü maalesef rakip bunu anlayacak kapasitede değil. bir tane fbli bile çıkıp bjk haklı demedi. yanlışı savunmaktan zevk alıyorlar çünkü
Yerli Messi heyecanlı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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