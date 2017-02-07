Rakipler korksun

Süper Lig'de ikinci yarının ilk 3 maçında sadece 1 gol yiyen kaleci Onur Kıvrak, formuyla göz kamaştırıyor. Tecrübeli file bekçisi, Osmanlı sınavının çok önemli olduğunu belirterek "Üç maçlık bir kazanma serimiz var ve bunu devam ettirmek istiyoruz. Osmanlıspor güçlü bir rakip, ancak hiçbir çekincemiz yok. Bundan sonra rakipler bizden korksun" ifadesini kullandı.