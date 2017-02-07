 Olcay planı – Fotomaç – 07 Şubat 2017
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    07 Şubat 2017, Salı
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    Olcay planı

    Olcay planı

    Süper Lig'in ilk yarısında hayal kırıklığı yaratan ancak ikinci yarıda peş peşe oynadığı 3 maçı da kazanıp havaya giren 'da teknik direktör , oyun stratejisini 'ın üzerine kuruyor.

    'a geldiği ilk günden itibaren gerek takım arkadaşları ile diyaloğu gerekse taraftarlar ile kurduğu iletişim ile ön plana çıkan Olcay, 'ın da sahadaki eli konumunda. Yanal'ın orta alanda oyunu kurma ve takımını yönlendirme anlamında tecrübeli oyuncuya özel sorumluluklar yüklediği de öğrenildi. Özellikle orta sahanın direncinin yüksek tutulması için Olcay'dan ekstra katkı bekleyen bordo-mavili hoca, tecrübeli futbolcuya oyunu yönlendirmesi için de görev verdi. Olcay'ın mücadeleci yapısından da faydalanmak isteyen Yanal, top rakipteyken sürekli baskı yapmalarını da istedi.
    1. 07 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:38
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