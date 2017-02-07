 Formayı kaptırmadı – Fotomaç – 07 Şubat 2017
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    07 Şubat 2017, Salı
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    Formayı kaptırmadı

    Formayı kaptırmadı
    , devre arasında Rodallega'nın takıma katılmasına rağmen ilk 11'deki yerini korudu. 31 yaşındaki Senegalli forvet, Gaziantepspor maçında 1 asistle gole katkı sağlarken, oynadığı futbolla da beğeni topladı. N'Doye bu sezon 19 maçta 1405 dakika süre aldı, 4 gol ve 2 asist üretti.
    1. 07 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:44
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