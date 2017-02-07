 Evdeki maçları kazanmalıyız – Fotomaç – 07 Şubat 2017
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    07 Şubat 2017, Salı
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    Evdeki maçları kazanmalıyız

    Evdeki maçları kazanmalıyız
    Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 16. haftasında Merzifon Bld'yi 25-24 yenen Trabzonspor'un kaptanı İsmail Engin Haliloğlu, iç saha maçlarını kazanarak, ligde kalmayı hedeflediklerini belirtti. Haliloğlu, "Küme düşmemek için büyük bir gayret gösteriyoruz. Sahamızdaki maçları kazanarak, ligde kalmayı hedefliyoruz" dedi.
    1. 07 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:39
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