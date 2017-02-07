 1461’de alarm – Fotomaç – 07 Şubat 2017
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    07 Şubat 2017, Salı
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    1461’de alarm

    1461’de alarm
    Kendi sahasında Sarıyer'e 2-0 yenilen Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup takımı 1461 Trabzon'da olağanüstü hal ilanı... 21 maç sonunda 23 puanla 14. sırada bulunan bordo-mavi-beyazlılar kritik bölgeye yaklaştılar. Ligde küme düşme hattının en üstünde bir maçı eksik Tuzlaspor 20 puanda yer alırken önümüzdeki hafta Eyüp'e de yenilirse korkuyu iyice hissedecek.
    1. 07 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:35
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