 143. sayıda yeni stat var – Fotomaç – 07 Şubat 2017
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    07 Şubat 2017, Salı
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    143. sayıda yeni stat var

    143. sayıda yeni stat var
    'un resmi dergisinin 143. sayısı bayilerdeki yerini aldı. Tasarımıyla büyük beğeni toplayan derginin son sayısının kapağında yeni yuva Medical Park Arena yer alıyor. Gaziantepspor maçında açılışı yapılan stadyumun hikayesinin yer aldığı dergide Trabzonspor-Şanlıurfaspor Kardeşliği dosyası da ayrıntılı bir şekilde işlenmişti.
    1. 07 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:41
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