 Taş gibi savunma – Fotomaç – 05 Şubat 2017
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    05 Şubat 2017, Pazar
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    Taş gibi savunma

    Taş gibi savunma
    Yakaladığı galibiyet serisiyle üst sıralara doğru tırmanışa geçen , Süper Lig'in ikinci devresinde kalesinde sadece bir gol gördü ve en az gol gören takımların başında yer aldı. Sadece 2-1 kazandığı Bursaspor maçında 1 gol yiyen bordo mavililer, Kasımpaşa maçını 1-0 ve Gaziantep maçını da 4-0 kazanarak rakiplerine gol şansı tanımadı.
    1. 05 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:25
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