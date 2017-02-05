Taş gibi savunma
Yakaladığı galibiyet serisiyle üst sıralara doğru tırmanışa geçen Trabzonspor, Süper Lig'in ikinci devresinde kalesinde sadece bir gol gördü ve en az gol gören takımların başında yer aldı. Sadece 2-1 kazandığı Bursaspor maçında 1 gol yiyen bordo mavililer, Kasımpaşa maçını 1-0 ve Gaziantep maçını da 4-0 kazanarak rakiplerine gol şansı tanımadı.
- 05 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:25
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink ve yönetime tepki
Toplam 26
Yorum
AsiL29 Selçuk sabriyi görmek istemiyorummm
- "Mete Kalkavan görevini yaptı"
Toplam 36
Yorum
Ahmet Selçuk sabri kovulmali
- Riekerink ve yönetime tepki
Toplam 26
Yorum
Orman yandi Iyide fikret orman hakemlerin cok iyi oldugunu ve hic bir sikayetlerinin olmadigini bu hakemlerle de ligin devam edecegini beyan ediyor ))))
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