Seriyi devam ettireceğiz

Trabzonspor'da futbolcular yeni bir sayfa açtı.

Süper Lig'in ilk yarısında beklentilere cevap veremeyen ancak ikinci yarıda oynanan 3 maçı da kazanan bordo- mavili oyuncular, Osmanlıspor sınavıyla seriyi devam ettirmek istiyor. Olcay Şahan, iyi bir ekip olduklarını belirterek "Gün geçtikçe birbirine uyum sağlayan ve ekip olan bir hüviyet kazanıyoruz. Kupada yokuz ama ligde yolumuza devam ediyoruz. Gelecek hafta Osmanlı engelini de geçip serimizi devam ettirmek istiyoruz. Bunu başaracak kaliteye de sahibiz. Takımda şu anda çok iyi bir hava var" dedi.