Seriyi devam ettireceğiz
Trabzonspor'da futbolcular yeni bir sayfa açtı.
Süper Lig'in ilk yarısında beklentilere cevap veremeyen ancak ikinci yarıda oynanan 3 maçı da kazanan bordo- mavili oyuncular, Osmanlıspor sınavıyla seriyi devam ettirmek istiyor. Olcay Şahan, iyi bir ekip olduklarını belirterek "Gün geçtikçe birbirine uyum sağlayan ve ekip olan bir hüviyet kazanıyoruz. Kupada yokuz ama ligde yolumuza devam ediyoruz. Gelecek hafta Osmanlı engelini de geçip serimizi devam ettirmek istiyoruz. Bunu başaracak kaliteye de sahibiz. Takımda şu anda çok iyi bir hava var" dedi.
- 05 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:24
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink ve yönetime tepki
Toplam 26
Yorum
AsiL29 Selçuk sabriyi görmek istemiyorummm
- "Mete Kalkavan görevini yaptı"
Toplam 36
Yorum
Ahmet Selçuk sabri kovulmali
- Riekerink ve yönetime tepki
Toplam 26
Yorum
Orman yandi Iyide fikret orman hakemlerin cok iyi oldugunu ve hic bir sikayetlerinin olmadigini bu hakemlerle de ligin devam edecegini beyan ediyor ))))
Seriyi devam ettireceğiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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