 Sadece Onur kaldı – Fotomaç – 05 Şubat 2017
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    05 Şubat 2017, Pazar
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    Sadece Onur kaldı

    Sadece Onur kaldı

    ’un fırtına gibi estiği 2010-11 kadrosundan şu anda sadece kaleci takımda kaldı. O dönem bordo-mavilileri Şenol Güneş çalıştırıyordu.

    Fırtına'nın son 7 sezondaki en başarılı performansını gösterdiği 2010-2011 kadrosundan şu anda sadece kaptan Onur Recep Kıvrak takımda kaldı. Ara transferde Mustafa Yumlu'nun Akhisar Belediyespor'a gitmesinin ardından, bordo-mavili takımın ligi 82 puanla bitirdiği kadrosundan kalan tek isim kaleci Onur oldu.

    ŞİKE DAVASI GÖRÜLDÜ
    Teknik direktör Şenol Güneş'in görev yaptığı; Yattara, Umut Bulut, Egemen Korkmaz, Jaja, Alanzinho, Burak Yılmaz, Colman, Selçuk İnan, Tolga Zengin gibi oyuncuların forma giydiği ve "futbolda şike" davasına konu olan 2010-2011 sezonundan bugüne kadar birçok futbolcu kulüpten ayrıldı. Onur ise sözleşmesini 2020'ye uzattı.

    200. MAÇINI GEÇEN HAFTA OYNADI
    'un, Karşıyaka'dan kadrosuna kattığı ve 15 Ocak 2008'de sözleşme imzaladığı Onur, 9 yıldır bordo-mavili takımda. Son olarak Başkan Muharrem Usta'nın gelmesinin ardından 2020'ye kadar sözleşmesini uzatan 29 yaşındaki başarılı kaleci, 200. resmi maçını da Medical Park Arena'da, G.Antepspor'a karşı oynadı.
    1. 05 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:21
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