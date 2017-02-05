Hedef Avrupa Ligi
Ligin ikinci devresinde oynadığı 3 maçı da kazanarak 9 puanı hanesine yazdıran bordo-mavililer, en az 21 puan daha toplayıp ikinci yarıda belirlenen hedefe ulaşmayı arzuluyor.
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ekibine güvendiğini ve yeni transferlerle birlikte daha güçlü bir takım olduklarını belirterek, hedefe ulaşmak için sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi. Yanal, iyi bir yolda olduklarını ifade ederek, "Hep birlikte el ele vererek bu yolu başarıyla yürüyeceğimize inanıyorum. Trabzonspor hak ettiği noktaya gelecektir" dedi. Medical Park Arena'da yeni bir başlangıç yaptıklarına dikkat çekerek bu sezonu en kötü 5'inci sırada tamamlamayı hedeflediklerini ifade eden Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta da "Hedefimiz ikinci yarıda 30 puanın üzerine çıkmak. Bu sezonu istediğimiz yerde tamamlayıp, gelecek dönem yapacağımız nokta takviyelerle zirve yarışının içerisinde olacağız. Trabzonspor camiası başarıyı hak ediyor. Hep birlikte kenetlenerek bunu başaracağız" diye konuştu.
- 05 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:19
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink ve yönetime tepki
Toplam 26
Yorum
AsiL29 Selçuk sabriyi görmek istemiyorummm
- "Mete Kalkavan görevini yaptı"
Toplam 36
Yorum
Ahmet Selçuk sabri kovulmali
- Riekerink ve yönetime tepki
Toplam 26
Yorum
Orman yandi Iyide fikret orman hakemlerin cok iyi oldugunu ve hic bir sikayetlerinin olmadigini bu hakemlerle de ligin devam edecegini beyan ediyor ))))
Hedef Avrupa Ligi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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