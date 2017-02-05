 Hedef Avrupa Ligi – Fotomaç – 05 Şubat 2017
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    05 Şubat 2017, Pazar
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    Hedef Avrupa Ligi

    Hedef Avrupa Ligi

    Ligin ikinci devresinde oynadığı 3 maçı da kazanarak 9 puanı hanesine yazdıran bordo-mavililer, en az 21 puan daha toplayıp ikinci yarıda belirlenen hedefe ulaşmayı arzuluyor.

    Teknik Direktörü ekibine güvendiğini ve yeni transferlerle birlikte daha güçlü bir takım olduklarını belirterek, hedefe ulaşmak için sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi. Yanal, iyi bir yolda olduklarını ifade ederek, "Hep birlikte el ele vererek bu yolu başarıyla yürüyeceğimize inanıyorum. Trabzonspor hak ettiği noktaya gelecektir" dedi. Medical Park Arena'da yeni bir başlangıç yaptıklarına dikkat çekerek bu sezonu en kötü 5'inci sırada tamamlamayı hedeflediklerini ifade eden Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta da "Hedefimiz ikinci yarıda 30 puanın üzerine çıkmak. Bu sezonu istediğimiz yerde tamamlayıp, gelecek dönem yapacağımız nokta takviyelerle zirve yarışının içerisinde olacağız. Trabzonspor camiası başarıyı hak ediyor. Hep birlikte kenetlenerek bunu başaracağız" diye konuştu.
    1. 05 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:19
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