Castillo sakatlandı
Bordo-mavili takımda Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında oynanan Gaziantepspor maçında attığı 2 gol ve oynadığı futbolla beğeni toplayan Fabian Castillo'nun yapılan son antrenmanda sakatlandığı öğrenildi. Medical Park Arena'da gerçekleştirilen çalışmada 24 yaşındaki Kolombiyalı oyuncunun antrenmanı tamamlayamadığı, yapılacak kontrollerin ardından ise durumunun netlik kazanacağı bildirildi.
- 05 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink ve yönetime tepki
Toplam 26
Yorum
AsiL29 Selçuk sabriyi görmek istemiyorummm
- "Mete Kalkavan görevini yaptı"
Toplam 36
Yorum
Ahmet Selçuk sabri kovulmali
- Riekerink ve yönetime tepki
Toplam 26
Yorum
Orman yandi Iyide fikret orman hakemlerin cok iyi oldugunu ve hic bir sikayetlerinin olmadigini bu hakemlerle de ligin devam edecegini beyan ediyor ))))
Castillo sakatlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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