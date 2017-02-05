 Castillo sakatlandı – Fotomaç – 05 Şubat 2017
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    05 Şubat 2017, Pazar
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    Castillo sakatlandı

    Castillo sakatlandı
    Bordo-mavili takımda Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında oynanan Gaziantepspor maçında attığı 2 gol ve oynadığı futbolla beğeni toplayan 'nun yapılan son antrenmanda sakatlandığı öğrenildi. Medical Park Arena'da gerçekleştirilen çalışmada 24 yaşındaki Kolombiyalı oyuncunun antrenmanı tamamlayamadığı, yapılacak kontrollerin ardından ise durumunun netlik kazanacağı bildirildi.
    1. 05 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:52
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