 Jun Suk’a güle güle – Fotomaç – 01 Şubat 2017
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    01 Şubat 2017, Çarşamba
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    Jun Suk’a güle güle

    Jun Suk’a güle güle
    Bordo-mavili kulüp, sezon başında büyük umutlarla Porto'dan kiraladığı Güney Koreli santrfor Hyun Jun Suk'u geri gönderdi. 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi feshedildi. Sadece kupada 1 gol atabilen Suk, Portekiz'in yolunu tuttu.
    1. 01 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:57
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