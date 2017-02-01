Jun Suk’a güle güle
Bordo-mavili kulüp, sezon başında büyük umutlarla Porto'dan kiraladığı Güney Koreli santrfor Hyun Jun Suk'u geri gönderdi. 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi feshedildi. Sadece kupada 1 gol atabilen Suk, Portekiz'in yolunu tuttu.
- 01 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:57
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fener'de hesap vakti
Toplam 1
Yorum
nıko aman neşteri yavaş calsın sonra yara kapanmaz :d
- Volkan’ın yerine Volkan
Toplam 1
Yorum
wunken SEFIL YONETIM MERTI BEDAVA BAGISLADINZ USTUNE GITINIZ COPLUK DOLDURNUZ ELINIZDE KALDI ISTIFA EDIN ARTIK
- PFDK'dan Fenerbahçe'ye ceza
Toplam 21
Yorum
kafadar tabi yaa bir küfürbaz FB taraftarı konuşanda FB yöneticileri var diğer takılar PÜRÜPAK o kadar temizlerki sanki çamaşırsuyu ile yıkanmışlar
Jun Suk’a güle güle haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.