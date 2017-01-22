10’a son aday Faycal Fajr
Mehmet Ekici'nin yerine '10 numara' arayan Trabzonspor için her gün yeni bir isim ortaya atılıyor.
Aaron Hunt, Ganso ve Josef Martinez'den sonra Deportivo forması giyen Faycal Fajr'ın da gündeme alındığı iddia edildi. Fas Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda 2 asist yapan 29 yaşındaki orta sahanın Deportivo'dan ayrılmak istediği bildirildi. Trabzonspor'un tecrübeli oyuncuyu bir süredir takip ettiği ve Deportivo'ya 2 milyon euro teklif edeceği belirtildi. Fajr, La Liga'da bu sezon 12 maçta 1 asist yaptı.
- 22 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:06
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
HASAN rahmetli özhan canaydın ali aydın a hakemliği nasıl bıraktırdıysa bu yönetim cüneyt çakır a hakemliği bıraktırsın.hoca istifa.
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
UA CÜNEYT ÇAKIR SAYEESİNDE TAKIM YENİLDİ YA HOCA HİÇMİ SUÇU YOK.HOCA İSTİFA.
- "Türkiye'de hakemlik şansı kalmamıştır"
Toplam 52
Yorum
HAKKI CÜNEYT ÇAKIR İSTİFA ETMEN LAZIM ADAMSAN.
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