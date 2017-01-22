 10’a son aday Faycal Fajr – Fotomaç – 22 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Ocak 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    10’a son aday Faycal Fajr

    10’a son aday Faycal Fajr

    Mehmet Ekici'nin yerine '10 numara' arayan için her gün yeni bir isim ortaya atılıyor.

    Aaron Hunt, Ganso ve Josef Martinez'den sonra forması giyen Faycal Fajr'ın da gündeme alındığı iddia edildi. Fas Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda 2 asist yapan 29 yaşındaki orta sahanın Deportivo'dan ayrılmak istediği bildirildi. 'un tecrübeli oyuncuyu bir süredir takip ettiği ve Deportivo'ya 2 milyon euro teklif edeceği belirtildi. Fajr, La Liga'da bu sezon 12 maçta 1 asist yaptı.
    1. 22 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:06
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    10’a son aday Faycal Fajr haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.