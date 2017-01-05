Popov’da problem!

Teknik direktör Ersun Yanal'ın kadroda görmek istediği İvelin Popov için bir türlü somut adım atılamıyor. Başkan Muharrem Usta, Rusya'ya giderek hem oyuncu hem de kulübü Spartak Moskova ile her konuda anlaşmıştı. Ancak Bulgar orta sahanın eşi Elena Parisheva'nın ikna edilemediği belirlendi. 29 yaşındaki orta sahanın transferi şimdilik olumsuz gözükse de ikna çalışmalarının son ana kadar süreceği belirtildi.