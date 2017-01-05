 Popov’da problem! – Fotomaç – 05 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Ocak 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Popov’da problem!

    Popov’da problem!
    Teknik direktör Ersun Yanal'ın kadroda görmek istediği İvelin Popov için bir türlü somut adım atılamıyor. Başkan Muharrem Usta, Rusya'ya giderek hem oyuncu hem de kulübü Spartak Moskova ile her konuda anlaşmıştı. Ancak Bulgar orta sahanın eşi Elena Parisheva'nın ikna edilemediği belirlendi. 29 yaşındaki orta sahanın transferi şimdilik olumsuz gözükse de ikna çalışmalarının son ana kadar süreceği belirtildi.
    1. 05 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:11
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Popov’da problem! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.