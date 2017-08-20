Cincinnati Masters'ta şampiyon Muguruza
ABD'de düzenlenen Cincinnati Masters Tenis Turnuvası'nda İspanyol Garbine Muguruza, tek kadınlarda Rumen Simona Halep'i 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
Sert zeminde düzenlenen 5,2 milyon dolar ödüllü turnuvanın tek kadınlar finalinde dünya 2 numarası Halep ile klasmanda 6. sırada yer alan Muguruza karşı karşıya geldi.
Kariyerinde 2 grand slam şampiyonluğu bulunan Muguruza, 56 dakika süren müsabakadan 6-1 ve 6-0'lık setlerle 2-0 galip ayrılarak bu turnuvadaki ilk zaferini elde etti.
- 20 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:16
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Abdullah Trabzon tarihi bir maç çıkarıcak... Fenerin dağıldığı gün bu gün...
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sedat bu aykut bızı çok aglatıcak ondan çok çekıcez....eskı aynı fılmı baştan seyredıcezzzzz.orta takım hocası
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FB Aykut berabere kalalım yeter kadrosu kurmuş 1 kaleci 7 defans 3 forvet maç istanbul da ve karşında manu,real,barca yok yine hüsran.
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