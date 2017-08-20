 Cincinnati Masters'ta şampiyon Muguruza – Fotomaç – 20 Ağustos 2017
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    20 Ağustos 2017, Pazar
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    Cincinnati Masters'ta şampiyon Muguruza

    Cincinnati Masters'ta şampiyon Muguruza

    ABD'de düzenlenen Cincinnati Masters Tenis Turnuvası'nda İspanyol , tek kadınlarda Rumen Simona Halep'i 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

    Sert zeminde düzenlenen 5,2 milyon dolar ödüllü turnuvanın tek kadınlar finalinde dünya 2 numarası Halep ile klasmanda 6. sırada yer alan Muguruza karşı karşıya geldi.

    Kariyerinde 2 grand slam şampiyonluğu bulunan Muguruza, 56 dakika süren müsabakadan 6-1 ve 6-0'lık setlerle 2-0 galip ayrılarak bu turnuvadaki ilk zaferini elde etti.

    1. 20 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:16
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