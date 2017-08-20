Cincinnati Masters'ta şampiyon Muguruza

Sert zeminde düzenlenen 5,2 milyon dolar ödüllü turnuvanın tek kadınlar finalinde dünya 2 numarası Halep ile klasmanda 6. sırada yer alan Muguruza karşı karşıya geldi.

Kariyerinde 2 grand slam şampiyonluğu bulunan Muguruza, 56 dakika süren müsabakadan 6-1 ve 6-0'lık setlerle 2-0 galip ayrılarak bu turnuvadaki ilk zaferini elde etti.