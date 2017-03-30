Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından İtalya'nın Santa Margherita Di Pula bölgesinde düzenlenen 25 bin dolar ödüllü turnuvanın ikinci tur mücadelesinde Başak Eraydın, tek kadınlarda dünya eski 26 numarası Schmiedlova ile karşı karşıya geldi.

Rakibini 6-3, 4-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenen 22 yaşındaki Türk tenisçi, adını çeyrek finale yazdırdı.

Başak Eraydın çeyrek finalde Alman Katharina Hobgarski ile karşılaşacak.