Derbi canavarı Fenerbahçe!.. 9 maç
Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray deplasmanından bir puanla döndü.
Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmada her iki takım da girdiği pozisyonları değerlendiremeyince derbi, 0-0 berabere sona erdi.
Fenerbahçe, derbiden bir puanla ayrılınca lider Galatasaray'la arasındaki 8 puanlık farkı da eritme şansını kullanamadı.
- Galatasaray'ın 10 kişi kalmasını değerlendiremedi
Fenerbahçe, Galatasaray'ın son 17 dakikayı 10 kişi oynamasını değerlendiremedi.
Sarı-kırmızılı ekip, 73. dakikada Younes Belhanda'nın atılmasıyla 10 kişi kaldı. Fenerbahçe, Galatasaray'ın 10 kişi kalması üzerine rakip sahaya çok adamla gitmesine rağmen bir türlü istediği gol fırsatını bulamadı ve 1 puana razı oldu.
- Son 9 derbiyi kaybetmedi
Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 9 derbiyi de kaybetmedi.
Sarı-lacivertliler, son 2 yılda Galatasaray ve Beşiktaş'la oynadığ 9 derbide 4 galibiyet, 5 beraberlik aldı.
Fenerbahçe'nin Süper Lig'de oynadığı son 9 derbi karşılaşması şöyle:
|Tarih
|Maç
|Skor
|25 Ekim 2015
|Fenerbahçe-Galatasaray
|1-1
|29 Şubat 2016
|Fenerbahçe-Beşiktaş
|2-0
|13 Nisan 2016
|Galatasaray-Fenerbahçe
|0-0
|20 Kasım 2016
|Fenerbahçe-Galatasaray
|2-0
|3 Aralık 2016
|Fenerbahçe-Beşiktaş
|0-0
|23 Nisan 2017
|Galatasaray-Fenerbahçe
|0-1
|7 Mayıs 2017
|Beşiktaş-Fenerbahçe
|1-1
|23 Eylül 2017
|Fenerbahçe-Beşiktaş
|2-1
|22 Ekim 2017
|Galatasaray-Fenerbahçe
|0-0
- Galatasaray'a karşı seri 6 maça çıktı
Fenerbahçe, Süper Lig'de Galatasaray'a karşı oynadığı son 6 maçta da yenilmedi.
Sarı-lacivertliler, rakibine son olarak 3 yıl önce 18 Ekim 2014'te Türk Telekom Stadı'nda 2-1 yenilmişti. Daha sonraki 6 maçta sarı-lacivertliler, Galatasaray'a karşı üçer galibiyet ve beraberlik elde etti.
Fenerbahçe, ayrıca Galatasaray'a karşı son 4 lig maçında gol yemedi. Galatasaray, Fenerbahçe'ye son golünü 25 Ekim 2015'te Kadıköy'de 1-1 biten maçta Olcan Adın'la kaydetmişti.
Sarı-lacivertliler, Türk Telekom Stadı'nda oynadığı son 3 maçta ise iki beraberlik ve bir galibiyet elde ederek derbi kaybetmedi.
|Tarih
|Maç
|Skor
|8 Mart 2015
|Fenerbahçe-Galatasaray
|1-0
|25 Ekim 2015
|Fenerbahçe-Galatasaray
|1-1
|13 Nisan 2016
|Galatasaray-Fenerbahçe
|0-0
|20 Kasım 2016
|Fenerbahçe-Galatasaray
|2-0
|23 Nisan 2017
|Galatasaray-Fenerbahçe
|0-1
|22 Ekim 2017
|Galatasaray-Fenerbahçe
|0-0
- Janssen'in ilk yarıdaki pozisyonu
Fenerbahçe'nin Vincent Janssen'le maçın ilk yarısında filelere gönderdiği top, hakem Cüneyt Çakır tarafından faul gerekçesiyle gol olarak değerlendirilmedi.
Maçın ilk dakikalarında Janssen, topu Serdar Aziz'den kaparak filelere yolladı. Hakem Cüneyt Çakır bu pozisyonda, Hollandalı futbolcunun Serdar'a faul yaptığını gerekçe göstererek Galatasaray lehine faul kararı verdi.
- 20 maç sonra gol yemedi
Fenerbahçe, Galatasaray'a gol atma şansı tanımadı ve 20 maç sonra kalesini gole kapattı.
Sarı-lacivertliler, bu derbiye kadar oynadığı son 20 resmi karşılaşmada da gol yemişti. Galatasaray'a kalesini kapatan sarı-lacivertliler, bu kötü istatistiğe de son vermiş oldu.
Fenerbahçe'nin bu maçtan önce gol yemediği son karşılaşma yine bir Galatasaray derbisi olmuştu. Sarı-lacivertliler, geçen sezon 23 Nisan'da deplasmanda Galatasaray'a karşı oynadığı lig müsabakasından 1-0'lık galibiyetle ayrılmış ve kalesinde gol görmemişti.
- Ampute Milli Futbol Takımı alkışlandı
Avrupa şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı'nın oyuncuları, karşılaşmanın devre arasında taraftarı selamladı.
Devre arasında sahanın ortasına gelen milli oyuncular, tribünlerden büyük alkış aldı. Taraftarlar "Türkiye sizinle gurur duyuyor." tezahüratıyla millilere destek verdi.
- 22 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:23
-
Trabzonspor'da toplu istifa
Toplam 22
Yorum
Elazığlı Adamlar istifa ederken bile ağlıyorlar ya diyecek pek bişey yok.
-
Tudor'dan sistem yanıtı!
Toplam 1
Yorum
Veli Şimdiye kadar 4 lü defans la basarili olup 3lüye dönmek deliliktir.
-
Boca’dan Medel’e yakın takip
Toplam 16
Yorum
thebarbaros hemen satılsın... hemen hemen... beşiktaş'ın daha dinamik ve genç futbolculara ihtiyacı var.
Derbi canavarı Fenerbahçe!.. 9 maç haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.