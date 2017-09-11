 Düello Kasımpaşa'nın – Fotomaç – 11 Eylül 2017
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    11 Eylül 2017, Pazartesi
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    Düello Kasımpaşa'nın

    Düello Kasımpaşa'nın

    Süper Lig'in 4. haftasının son maçında Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti.

    Maça hızlı başlayan taraf ev sahibi Kasımpaşa'ydı. Mücadelenin 2. dakikasında sol taraftan topla ilerleyen Trezeguet'in ceza sahasına açtığı ortaya iyi bir kafa vuruşu yapan John Murillo, mücadelenin ilk golünü atarak Kasımpaşa'yı 1-0 öne geçirdi. Evkur Yeni Malatyaspor, 10. dakikada beraberlik golünü Eren Tozlu kaydetti. Mücadelenin ilk yarısında başka gol olmadı.

    Kasımpaşa, 2. yarıya da hızlı başlayan taraftı. 49. dakikada Eduok ve Neumayr 'ın verkacında topla buluşan Trezeguet, yaptığı vuruşla rakip fileleri havalandırdı ve ev sahibi ekip bir kez daha öne geçti. Konuk ekip, mücadelenin 72. dakikasında bir penaltı kazandı. Topun başına geçen Aytaç Kara'nın vuruşunda skor 2-2'ye geldi.

    NEUMAYR 89'DA GALİBİYETİ GETİRDİ
    Kasımpaşa, 82. dakikada öne geçmeye bir kez daha yaklaştı. Ceza sahasında sağ taraftan gelişen atakta altıpas içerisinde topla buluşan Mensah'ın vuruşunda top üst direkten döndü. Ev sahibi ekip, 89. dakikada Alman futbolcu Neumayr'ın attığı harika frikik golüyle yeniden öne geçti ve mücadeleyi 3-2 kazanmayı başardı.

    1. 11 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:02
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