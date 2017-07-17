Otyakmaz: Büyük hedeflerimiz yok
Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, bu sezon çok büyük hedefler koymayı doğru bulmadığını bildirdi.
Otyakmaz, yayıncı kuruluşa yaptığı ve kulübün internet sitesinde de yer alan açıklamasında transfer çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi.
Kırmızı-beyazlı ekibin, emeklerinin karşılığını alarak yeniden Süper Lig'e döndüğünü kaydeden Otyakmaz, transfer çalışmalarına ilişkin ise "Defansımızı sağlama almayı planlıyorduk. Hücum hattında da listemiz vardı. Defans hattını aşağı yukarı hallettik. Gelecek bir stoperimiz daha var. Bir kaleciyle görüşüyoruz." ifadelerini kullandı.
Otyakmaz, Arouna Kone ve Muhammet Demir ile hücumu güçlendirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Belki forvete bir transfer daha olacak. Defansif bir orta sahaya ihtiyacımız var. Ondan sonra lige hazır olacağımızı düşünüyoruz. Takımı oturtmak amacındayız. Çok büyük hedefler koymayı doğru bulmuyoruz. Avrupa kupasına katılacak bir sezonu tabi ki arzu ederiz. Süper Lig'in altyapısını oluşturup önümüzdeki yıllardan sonra tekrar yukarılara hedef koyabiliriz diye düşünüyoruz."
- 17 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:14
-
G.Saray'dan Lens'e 4 milyon euro
Toplam 15
Yorum
Aslan LENS IY TOPCU ALANDA IS YAPAR
-
Göztepe yolcusu
Toplam 7
Yorum
Aslan HAKANIN SON YILI KALSIN BIZDE OYNASIN AHMET YADA SERDARI KIRAYA VERIN NE AHMET NEDE SAKAT SERDAN HAKANIN KALITESINDE
-
Dursun Özbek'ten transfer sözleri
Toplam 21
Yorum
TARAFTAR CEBINDEN KURUŞ KATKI YAPMAYAN,BİR KEZ MAÇA BİLET ALIP GİTMEYEN ELEŞTİRİYOR,BU TARAFTARLIK DEĞİLDİR
Otyakmaz: Büyük hedeflerimiz yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.