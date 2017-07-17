Otyakmaz: Büyük hedeflerimiz yok

Otyakmaz, yayıncı kuruluşa yaptığı ve kulübün internet sitesinde de yer alan açıklamasında transfer çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi.

Kırmızı-beyazlı ekibin, emeklerinin karşılığını alarak yeniden Süper Lig'e döndüğünü kaydeden Otyakmaz, transfer çalışmalarına ilişkin ise "Defansımızı sağlama almayı planlıyorduk. Hücum hattında da listemiz vardı. Defans hattını aşağı yukarı hallettik. Gelecek bir stoperimiz daha var. Bir kaleciyle görüşüyoruz." ifadelerini kullandı.

Otyakmaz, Arouna Kone ve Muhammet Demir ile hücumu güçlendirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Belki forvete bir transfer daha olacak. Defansif bir orta sahaya ihtiyacımız var. Ondan sonra lige hazır olacağımızı düşünüyoruz. Takımı oturtmak amacındayız. Çok büyük hedefler koymayı doğru bulmuyoruz. Avrupa kupasına katılacak bir sezonu tabi ki arzu ederiz. Süper Lig'in altyapısını oluşturup önümüzdeki yıllardan sonra tekrar yukarılara hedef koyabiliriz diye düşünüyoruz."