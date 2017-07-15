Muhammet Demir, Sivasspor'da
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Sivasspor, forvet Muhammet Demir'i kadrosuna kattı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon kiralık olarak Gaziantepspor forması giyen Muhammet ile 2 yılık sözleşme imzalandı. Sivasspor Kulübü Başkan Vekili Erdal Sarılar'ın ofisinde gerçekleşen imza töreninde 25 yaşındaki golcü oyuncu, kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Futbola Karadeniz Ereğli Belediyespor'da başlayan Muhammet, daha sonra Bursaspor'a ve ardından Gaziantepspor'a transfer oldu. Burada gösterdiği performansın ardından Trabzonspor forması giyen futbolcu, geçen sezon devre arasında kiralık olarak yeniden Gaziantepspor'a döndü. Muhammet, yeni sezon öncesi Trabzonspor'la karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.
Muhammet Demir sağlık kontrolünden geçirildi
Sivasspor'un yeni transferi Muhammet Demir, Sivas Medicana Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.
Futbolcu, kardiyoloji, ortopedi, göz, genel cerrahi, iç hastalıkları ve diş hastalıkları polikliniklerinde bazı test ve taramalara tabi tutuldu.
- 15 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:21
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Tudor'un yerine ya Luce ya Simone
Toplam 38
Yorum
alibeker Karadeniz81'in yorumlarına katılıyorum. Bu takımda Selçuk, Yasin, Tolga. Carole oynadığı sürece bu takım maç kazanamaz; yazık olur, Muslera'ya, Maicon'a, Ahmet'e ve Gomis'e!
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Bugünkü rakip Marsilya
Toplam 4
Yorum
kıbrıslı kimse kimseyi kandırmasın bu takımdan bir halt olmaz.
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Bugünkü rakip Marsilya
Toplam 4
Yorum
kıbrıslı ey aziz başkan lens ne oldu. açık açık aykut istemiyor diyemiyorsunuz.açıkcası bu sene bizim fenerbahçeden hiç bir halt olmaz.
Muhammet Demir, Sivasspor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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