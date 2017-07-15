Muhammet Demir, Sivasspor'da

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon kiralık olarak Gaziantepspor forması giyen Muhammet ile 2 yılık sözleşme imzalandı. Sivasspor Kulübü Başkan Vekili Erdal Sarılar'ın ofisinde gerçekleşen imza töreninde 25 yaşındaki golcü oyuncu, kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Futbola Karadeniz Ereğli Belediyespor'da başlayan Muhammet, daha sonra Bursaspor'a ve ardından Gaziantepspor'a transfer oldu. Burada gösterdiği performansın ardından Trabzonspor forması giyen futbolcu, geçen sezon devre arasında kiralık olarak yeniden Gaziantepspor'a döndü. Muhammet, yeni sezon öncesi Trabzonspor'la karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.



Muhammet Demir sağlık kontrolünden geçirildi

Sivasspor'un yeni transferi Muhammet Demir, Sivas Medicana Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Futbolcu, kardiyoloji, ortopedi, göz, genel cerrahi, iç hastalıkları ve diş hastalıkları polikliniklerinde bazı test ve taramalara tabi tutuldu.