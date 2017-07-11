Süper Lig fikstürü çekildi
2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu fikstürü çekildi. TFF'nin Riva'daki merkez binasında gerçekleşen kurada derbi tarihleri belli oldu.
Süper Lig'de, Gençlerbirliği Kulübünün merhum başkanı İlhan Cavcav'ın adının verildiği 2017-2018 futbol sezonunun fikstürü çekildi.
Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'da yer alan idari merkezinde gerçekleştirilen fikstür çekimine, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın'ın yanı sıra Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, beIN Media Grubu Başkan Vekili ve Digiturk Üst Yönetici Yousef Al-Obaidly ile kulüp temsilcileri katıldı.
Fikstür çekiminde birer konuşma yapan Servet Yardımcı ve Yousef Al-Obaidly, yeni sezonun hayırlı olmasını diledi. Obaidly, konuşmasında 15 Temmuz şehitlerini de andı.
YENİ SEZON 11 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK
Planlamaya göre Süper Lig'de 2017-2018 sezonu, 11, 12, 13 ve 14 Ağustos'ta yapılacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Ligde sezonun ilk yarısı 24 Aralık'ta sona erecek. İkinci yarısının 19 Ocak 2018'de başlayacağı sezon, 20 Mayıs 2018'de oynanacak 34. hafta müsabakalarıyla sona erecek.
DERBİ HAFTALARI BELLİ OLDU
2. Hafta
Fenerbahçe-Trabzonspor
6. hafta
Fenerbahçe-Beşiktaş
7. hafta
Beşiktaş-Trabzonspor
9.hafta
Galatasaray- Fenerbahçe
10.hafta
Trabzonspor-Galatasaray
14. hafta
Beşiktaş- Galatasaray
İKİNCİ DEVRE DERBİ HAFTALARI
19. hafta
Trabzonspor - Fenerbahçe
23. hafta
Beşiktaş - Fenerbahçe
24. hafta
Trabzonspor - Beşiktaş
26. hafta
Fenerbahçe - Galatasaray
27. hafta
Galatasaray - Trabzonspor
31. hafta
Galatasaray - Beşiktaş
İLK HAFTA PROGRAMI
Galatasaray-Kayserispor
Akhisar Belediyespor-Sivasspor
Beşiktaş-Antalyaspor
Evkur Yeni Malatyaspor-Osmanlıspor
Alanyaspor-Kasımpaşa
Medipol Başakşehir-Bursaspor
Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor
Trabzonspor-Atiker Konyaspor
Göztepe-Fenerbahçe
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 16:54
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Gökhan Töre'ye başarılı operasyon
Toplam 2
Yorum
fairplay34 bari kerimi göndermeseydiniz..şimdi tırım tırım adam ara...
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Milo’nun durumu Marcelo’ya bağlı
Toplam 14
Yorum
Francesco85 Bence durumu kimseye bağlı olmasın. Doğrudan gönderelim. Yerine altyapıdan birini koysak yine aynı sonucu alırdık zaten.
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Şike anıtı kararı
Toplam 2
Yorum
Ahmet Adalet yürüyüşüne karşı çıkan hiçbir Trabzonspor taraftarının şampiyonluğumuz çalındı demeye hakkı YOK!
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