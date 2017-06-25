 Göztepe 10’u istiyor – Fotomaç – 25 Haziran 2017
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    25 Haziran 2017, Pazar
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    10’u istiyor

    Göztepe 10’u istiyor

    Birçok yıldız ismi listesine alan Süper Lig’in yeni takımı, ’ye kanca attı. İzmir ekibi, bonservisi elinde olan 30 yaşındaki oyuncu için temaslara başladı.

    Andre Castro, Peter Crouch, Mustafa Pektemek ve Rodallega gibi oyuncularla temas halinde olan , yeni bir ismi listesine aldı. Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor'un eski yıldızı Adrian Mierzejewski'yi kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Son olarak Birleşik Arap Emirliği takımlarından Sharjah formasını giyen ve bonservisi elinde olan 30 yaşındaki futbolcunun da Göz-Göz'e gelmeye sıcak baktığı belirtildi. 2011-2014 sezonları arasında formasını giydiği Trabzonspor ile Süper Lig'de öne çıkan futbolculardan olan Adrian'ın kısa süre içinde imza atması bekleniyor.

    115 MAÇ, 20 GOL, 29 ASİST
    10 numara pozisyonunda oynayan ve 3 sezon Trabzonspor forması giyen tecrübeli futbolcu, Süper Lig'de başarılı işlere imza atmıştı. Ligde 115 karşılaşmada forma giyen Polonyalı yıldız oyuncu, 20 kez rakip fileleri havalandırırken, 29 asist yaptı. Polonya Milli Takım formasını 40 kez sırtına geçiren Adrian, geçtiğimiz sezon Sharjah ile Birleşik Arap Emirlikleri Körfez Ligi'nde çıktığı 19 karşılaşmada 3 gol attı, 6 da asist yaptı.
    1. 25 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:13
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