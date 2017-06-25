Göztepe 10’u istiyor
Birçok yıldız ismi listesine alan Süper Lig’in yeni takımı, Adrian Mierzejewski’ye kanca attı. İzmir ekibi, bonservisi elinde olan 30 yaşındaki oyuncu için temaslara başladı.
115 MAÇ, 20 GOL, 29 ASİST
10 numara pozisyonunda oynayan ve 3 sezon Trabzonspor forması giyen tecrübeli futbolcu, Süper Lig'de başarılı işlere imza atmıştı. Ligde 115 karşılaşmada forma giyen Polonyalı yıldız oyuncu, 20 kez rakip fileleri havalandırırken, 29 asist yaptı. Polonya Milli Takım formasını 40 kez sırtına geçiren Adrian, geçtiğimiz sezon Sharjah ile Birleşik Arap Emirlikleri Körfez Ligi'nde çıktığı 19 karşılaşmada 3 gol attı, 6 da asist yaptı.
- 25 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:13
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Stoper harekatı
Toplam 24
Yorum
beko yıllık parasına bakmayın.bonservisle oyuncu alamıyorsunuz ama yıllık verdgigin parada kısıtlama yok.bonservissiz pepeden kaliteliside yoktur
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Arda derbisi
Toplam 75
Yorum
t4532 Gelmez, Barcelonadan yüksek ücretini alır. Para verilmesede Barcelone ödeneceklerden karlı çıkar. Gelirse konu yan yapar, futbol çıkmaz.
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Arda derbisi
Toplam 75
Yorum
adanalı isterse 1000kişi beğenmesin bu yazımı. ne gökan töre nede arda futbolcu değiller. paracı kendini beğenmiş saygısızlar. böyle futbolcu olmaz
Göztepe 10’u istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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