Son Yiğido Kweuke!
Süper Lig’in yeni takımı, Çaykur Rizespor’un golcüsüne kanca attı. Kırmızı-beyazlılar, Kweuke için Karadeniz ekibinin kapısını çaldı
SERVET İSTİYOR!
SİVASSPOR Başkanı Mecnun Odyakmaz, transferle bizzat ilgilenirken, Rizespor Başkanı Metin Kalkavan ile bu hafta sonu İstanbul'da bir araya gelecek. Karadeniz ekibinin 29 yaşındaki forvetin bonservisine 4 milyon euro ile Burhan Eşer ve Galip Güzel'i istediği iddia edildi.
AYBABA ÇALIŞIYOR!
SİVASSPOR'U tekrar Süper Lig'e taşıyan hoca olan Samet Aybaba, işi sıkı tutuyor. Takımı 27 Haziran'a kadar izin yapacak olan tecrübeli teknik adam, gelecek sezon için çalışmalarına devam ediyor. Transferini istediği isimlerle ilgili sürekli yönetimle iletişim halinde olan Aybaba, kamp programı ve oynanan hazırlık maçlarıyla ilgili de çalışma yapıyor.
- 08 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:08
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Cimbom’a yeni 10 numara
Toplam 15
Yorum
Fuat İstikrarsız ve oyun disiplini olmayan bir oyuncu.Daha genç ve kaliteli oyuncular var.Bizim acil ihtiyacımız Genç bir forvet (GOMİS DEĞİL)
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Muharrem Usta'dan Rize açıklaması
Toplam 60
Yorum
Objektif 2016-2017 yılının küme düşeni Trabzonspor'dur. Yakışmadı. Rize Cas'a başvurmalı.
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Muharrem Usta'dan Rize açıklaması
Toplam 60
Yorum
Hor Hor Rize 1980-1981 sezonunda Fenerle aynı puanda bakın ama Fenerden 5 yemiş berabere kalsa kümede kalacak fener düşecek. Ama Trabzon suçlu :D
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