 Son Yiğido Kweuke! – Fotomaç – 08 Haziran 2017
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    08 Haziran 2017, Perşembe
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    Son Yiğido !

    Son Yiğido Kweuke!

    Süper Lig’in yeni takımı, Çaykur Rizespor’un golcüsüne kanca attı. Kırmızı-beyazlılar, için Karadeniz ekibinin kapısını çaldı

    BİR yıl aranın ardından tekrar Süper Lig'e adını yazdıran Sivasspor, transferde işi sıkı tutuyor. Daha önce şampiyonluğa oynadığı Süper Lig'de yine büyük hedefler peşinde koşacak olan kırmızı-beyazlılar, Çaykur Rizespor'un yıldızı 'ye göz dikti. Takımı küme düştüğü için ayrılmak istediğini açık bir dille ifade eden golcü oyuncuyu kadrosuna katmayı hedefleyen Sivasspor, transferde tüm şartları zorluyor.

    SERVET İSTİYOR!
    SİVASSPOR Başkanı Mecnun Odyakmaz, transferle bizzat ilgilenirken, Rizespor Başkanı Metin Kalkavan ile bu hafta sonu İstanbul'da bir araya gelecek. Karadeniz ekibinin 29 yaşındaki forvetin bonservisine 4 milyon euro ile Burhan Eşer ve Galip Güzel'i istediği iddia edildi.

    AYBABA ÇALIŞIYOR!
    SİVASSPOR'U tekrar Süper Lig'e taşıyan hoca olan Samet Aybaba, işi sıkı tutuyor. Takımı 27 Haziran'a kadar izin yapacak olan tecrübeli teknik adam, gelecek sezon için çalışmalarına devam ediyor. Transferini istediği isimlerle ilgili sürekli yönetimle iletişim halinde olan Aybaba, kamp programı ve oynanan hazırlık maçlarıyla ilgili de çalışma yapıyor.
    1. 08 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:08
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