 Kasımpaşa şen döndü – Fotomaç – 12 Mart 2017
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    12 Mart 2017, Pazar
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    şen döndü

    Kasımpaşa şen döndü

    İstanbul ekibi, Gaziantep’i deplasmanda Andre Castro ve Cristian Guanca’nın golleriyle yendi, 8. sıraya yükseldi.

    Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Gaziantepspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ilk yarısı başladığı gibi golsüz sona erdi. İkinci yarıda daha atak olan taraf konuk ekip oldu.

    SON DAKİKADA ATTI
    54'te sağ kanattan gelişen atakta Tunay, çizgiye kadar topla inip pasını Castro'ya attı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazda şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. 90. dakikada sağ kanattan Ahmet pasını ceza sahası içerisinde bulunan Guanca'ya aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

    BÜLENT UYGUN ÜZGÜN
    Teknik Direktörü Bülent Uygun maç sonu üzgündü. Tecrübeli hoca istedikleri oyunu sergileyemediklerini belirtti ve "Neticede yenilgi kaçınılmaz oldu" diye konuştu.
    1. 12 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:05
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