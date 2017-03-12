Kasımpaşa şen döndü
İstanbul ekibi, Gaziantep’i deplasmanda Andre Castro ve Cristian Guanca’nın golleriyle yendi, 8. sıraya yükseldi.
SON DAKİKADA ATTI
54'te sağ kanattan gelişen atakta Tunay, çizgiye kadar topla inip pasını Castro'ya attı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazda şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. 90. dakikada sağ kanattan Ahmet pasını ceza sahası içerisinde bulunan Guanca'ya aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.
BÜLENT UYGUN ÜZGÜN
Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun maç sonu üzgündü. Tecrübeli hoca istedikleri oyunu sergileyemediklerini belirtti ve "Neticede yenilgi kaçınılmaz oldu" diye konuştu.
- 12 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:05
- Lukas Podolski’den olay hareket!
Toplam 2
Yorum
ugur mehmet topalın , anelkanın , lucianonun voleybol oynadığını görmeyen hakemlerden bu pozisyonu görmesinimi bekliyorsunuz ?
- Galatasaray maçında 3 penaltı kararı
Toplam 14
Yorum
öğretici ne fb ne de bjk aleyhine bu iki penaltının birini bile çalamazsın fırat, bunu bilmiyormuyuz ? sahalarında değil deplasmanda bile çalamazsın
- Galatasaray maçında 3 penaltı kararı
Toplam 14
Yorum
öğretici fb ve bjk aleyhine bırakın sahalarında deplasmanlarda bile veremiyorlar aynı penaltıları ! 2 federasyon takımı da kollanıyor senelerdir !
Kasımpaşa şen döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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