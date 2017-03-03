Erteleme tepkisi

Alanyaspor, G.Birliği'nin merhum başkanı İlhan Cavcav'ın vefatı sonrası ertelenen G.Antep-G.Birliği maçının 12 Nisan gibi geç bir tarihe konulmasına tepki gösterdi. Yönetici Fahri Özçelik, "TFF , bir iki hafta içinde oynatılacağı yönünde açıklama yapmıştı ama olmadı" dedi.