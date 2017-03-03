Erteleme tepkisi
Alanyaspor, G.Birliği'nin merhum başkanı İlhan Cavcav'ın vefatı sonrası ertelenen G.Antep-G.Birliği maçının 12 Nisan gibi geç bir tarihe konulmasına tepki gösterdi. Yönetici Fahri Özçelik, "TFF , bir iki hafta içinde oynatılacağı yönünde açıklama yapmıştı ama olmadı" dedi.
- 03 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:39
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Orgazinasyon Türkiye'de!
Toplam 1
Yorum
adaletistiyoruz UEFA verse verse bize böyle avrupa spor etkinlikleri verirler. Avrupas Sampiyonasini vermezler.
- TFF, EURO 2024 için resmi başvuruyu yaptı
Toplam 1
Yorum
adaletistiyoruz Bosuna umutlanmiyalim, UEFA bize vermez Avrupasampiyonasini. Almanlara verirler. Hep yaptiklarini yine bize yaparlar.
- Nobre: 'Başkanlık sistemine tabii ki evet diyorum
Toplam 3
Yorum
mert.nobre ne içirdiler oglum sana . Kanına çmr23 virüsü bulaşmış olabilir . Dikkat et
Erteleme tepkisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.