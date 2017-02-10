 Hamzaoğlu yalan! – Fotomaç – 10 Şubat 2017
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    10 Şubat 2017, Cuma
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    Hamzaoğlu yalan!

    Hamzaoğlu yalan!
    Başkanı Hüseyin Eryüksel, sezon başında takımın başına getirilen Tolunay Kafkas ile daha uzun yıllar çalışmak istediğini ve şu anda teknik direktör değişikliğinin söz konusu dahi olmadığını kaydederek söylentilerini yalanladı. Eryüksel, "Tolunay hoca ile özlenen başarılar gelecektir" şeklinde konuştu.
    1. 10 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:52
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