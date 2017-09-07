N'Dinga, Demir Grup Sivasspor'da

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Rusya Premier Ligi ekiplerinden Lokomotiv Moskova forması giyen Kongolu orta saha oyuncusu Delvin N'Dinga ile kulüp tesislerinde, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın da katıldığı törenle 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Futbola Diables Noirs Brazzaville takımında başlayan 29 yaşındaki futbolcu, daha sonra Fransa'nın Auxerre takımına transfer oldu. Monaco ve Olimpiakos formalarını da giyen N'Dinga son olarak Rusya'da Lokomotiv Moskova takımında görev aldı.

Kariyerinde 223 maça çıkan N'Dinga'nın, Kongo Cumhuriyeti'nin formasını da 37 kez giydiği ve 1 kez gol sevinci yaşadığı belirtilerek, "Delvin N'Dinga'ya Sivasspor forması altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.