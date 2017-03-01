Osmanlıspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları
Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 5 Mart Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki antrenmanda oyuncular, ısınma ve koordinasyonun ardından iki gruba ayrıldı. Bir grup, dönüşümlü olarak 5 ayrı istasyonda kuvvet ve çabukluk çalışması yaparken, diğer grup ise şut ve gol organizasyonları üzerinde durdu. Antrenman, yarı sahada gerçekleştirilen taktik ağırlıklı çalışmayla son buldu.
Taktik bölümünde Akçay, oyuncularını etrafına toplayarak sık sık uyarılarda bulundu. Yüksek tempolu geçen ve bir hayli uzun süren antrenmanda, oyuncuların hırslı olduğu gözlendi.
İlk bölümdeki takım çalışmasında yer alan Aminu Umar, antrenmanın kalan bölümünü performans uzmanı ve kondisyoner nezaretinde yaptı.
- 01 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 21:30
- Poldi Vissel Kobe’de!
Toplam 34
Yorum
YETENEKSİZ YÖNETİM HERKESE 4-5 MİLYON BONSERVİS BEDELİ, HAK ETMEYENE YÜKSEK MAAŞ, GALATASARAYIN MALI DENİZ YEMEYEN ............
- Aziz Yıldırım: "Olağanüstü Kongre olmayacak"
Toplam 52
Yorum
hesap ortada volkan demirel 40 yaşına kadar fenerdeymiş..demek aziz beyin bir 5 yılı daha var..
- “İbra edilmemek gibi bir endişemiz yok”
Toplam 8
Yorum
HAKAN CAVANDANIN JOSUE NİN VE FUTBOLCULARA VERDİĞİN YÜKSEK ÜCRET VE BONSERVİS PARALARINI CEBİNDEN VERECEKSİN.NAZİFOĞLU SENDE GİT.İSTENMİYORSUNUZ.
Osmanlıspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.