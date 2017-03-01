 Osmanlıspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları – Fotomaç – 01 Mart 2017
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    01 Mart 2017, Çarşamba
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    Osmanlıspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları

    Osmanlıspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları

    Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 5 Mart Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki antrenmanda oyuncular, ısınma ve koordinasyonun ardından iki gruba ayrıldı. Bir grup, dönüşümlü olarak 5 ayrı istasyonda kuvvet ve çabukluk çalışması yaparken, diğer grup ise şut ve gol organizasyonları üzerinde durdu. Antrenman, yarı sahada gerçekleştirilen taktik ağırlıklı çalışmayla son buldu.

    Taktik bölümünde Akçay, oyuncularını etrafına toplayarak sık sık uyarılarda bulundu. Yüksek tempolu geçen ve bir hayli uzun süren antrenmanda, oyuncuların hırslı olduğu gözlendi.

    İlk bölümdeki takım çalışmasında yer alan Aminu Umar, antrenmanın kalan bölümünü performans uzmanı ve kondisyoner nezaretinde yaptı.

    1. 01 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:30
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