''Haddimizi bilerek oynayacağız''

Karşılaşmanın oynanacağı El Madrigal Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Akçay, "İlk maçta gücümüzü onlarla paylaştık. Burada avantajlı olan onlar. Haddimizi bilerek ve sahanın her yerinde iyi mücadele ederek, iyi bir sonuçla dönmeyi planlıyoruz. Maçlar oynanmadan sonucu belli olmaz. Fiziksel ve psikolojik olarak iyi durumdayız. Ligdeki mağlubiyetler bizi olumsuz etkilese de bu maça çok fazla etkisi olacağını sanmıyoruz. Villarreal'e bazı zorluklar çıkaracağız." şeklinde konuştu.

Villarreal gibi ekiplere karşı nasıl oynayacaklarıyla ilgili tecrübe sahibi olduklarını dile getiren Akçay, şunları kaydetti:

"Orta sahada etkin pas hareketlerini durdurarak, hızlı oyuncularla Villarreal kalesine gitmek bizim de düşüncemiz. Taktikten çok, dikkat ve konsantrasyon bu maçta daha önemli olacaktır. Özellikle ters kademe ve ölü toplar konusunda konsantrasyonumuz yüksek olursa Villarreal'in işini çok daha zorlaştırabiliriz."

Grupta 4 puanlarının bulunduğunu, bunu 7 veya 8'e yükseltmeleri halinde gruptan çıkabileceklerine inandığını kaydeden Akçay, "Zürih maçı en düşük konsantrasyonla oynadığımız maçtı ve belamızı da bulduk. Her şeye rağmen lig ve Avrupa arenasında mücadele etmeye güçleri yetecek karaktere sahip oyuncularım var." ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'in kendileri için büyük önem taşıdığını ancak çok fazla maç oynamalarının handikap olduğunu dile getiren Akçay, "24 günde 8 maç yapacağız. Bu, henüz tanışmadığımız bir şey ve futbolcularım buna fiziksel uyum sağlamakta zorlanıyor. Ayrıca hesapta olmayan sakatlıklar var ve kadro derinliğimiz de zayıf. Her şeye rağmen bunun üzerinden gelecek bazı yöntemlerimiz var. Oyuncularımıza güveniyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Osmanlısporlu futbolcu Musa Çağıran ise Villarreal maçının kendileri için çok önemli olduğunu aktararak, "Çok istekli geldik. Ligde son 2 haftadır mağlup oluyoruz. Bu bizi kötü etkiliyor ve bir an önce eski günlerimize geri dönmek istiyoruz. Temkinli ve haddimizi bilerek oynayıp, bu deplasmandan iyi bir sonuç ve avantajla dönmek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Karşılaşma öncesi son antrenmanını El Madrigal Stadı'nda yapan Osmanlıspor'da kırmızı kart cezalısı Mehmet Güven'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Raheem Lawal, Cheick Diabate ve Koray Altınay, Villarreal karşısında forma giyemeyecek.

Öte yandan, 2006-2009 yıllarında Villarreal formasını giyen, 2012 ve 2013'te bu kulübün alt yapısında teknik sorumluluk görevini üstlenen Nihat Kahveci'nin de İspanya'ya geldiği ve yarınki karşılaşmayı tribünden izleyeceği öğrenildi.