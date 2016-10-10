Osmanlıspor’da 7 eksikli idman
Osmanlıspor, Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. İdmana milli takımlarda bulunan Tugay, Ndiaye ve Dzone ile sakatlıkları süren Engin, Webo, Tiago Pinto ve Vrsajevic katılmadı. Teknik patron M.Reşit Akçay, "Hedefimiz üç puan" diye konuştu.
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 00:15
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
Toplam 83
Yorum
olumune gs hee halamın john benjaminleri olsaydı zaten amca derdim...
- İzlanda kabusu
Toplam 15
Yorum
YETER ARTIKK. TERİM SİSTEM ADAMI DEĞİL..ÜLKE FUTBOLÜNE BİR ŞEY VEREMEZ..ASLAN-KOÇ MUHABBETİ BİTTİ..
- Gitmek istediği takımı açıkladı
Toplam 4
Yorum
p. yüksel tolga arsenela gitmek icin ck daha ekmek yemen lazim.sen önce GS dabiseler yap.iki ay gecti sükür birvarligini görmedik-
Osmanlıspor’da 7 eksikli idman haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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