 Osmanlıspor’da 7 eksikli idman – Fotomaç – 10 Ekim 2016
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    10 Ekim 2016, Pazartesi
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    Osmanlıspor’da 7 eksikli idman

    Osmanlıspor’da 7 eksikli idman
    Osmanlıspor, ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. İdmana milli takımlarda bulunan Tugay, Ndiaye ve Dzone ile sakatlıkları süren Engin, Webo, Tiago Pinto ve Vrsajevic katılmadı. Teknik patron M.Reşit Akçay, "Hedefimiz üç puan" diye konuştu.
    1. 10 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:15
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