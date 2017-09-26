HASTALIĞININ TEŞHİSİ KONULDU
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından New Orleans Pelicans'ın genel menajeri Dell Demps, şubat ayından bu yana sahalardan uzak kalan Ömer Aşık'a, Crohn hastalığı teşhisi konduğunu ve dönüş tarihinin belirsiz olduğunu söyledi.
Pelicans'ın basın günü kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Demps, milli basketbolcu Ömer Aşık'ın hazırlık kampına katılamayacağını belirterek, "Kendisine Crohn hastalığı teşhisi kondu ve Minnesota'daki Mayo Klinik'te tedavi görüyor. Tedaviye olumlu yanıt verse de hala basketbol oynamaya hazır değil. Sahalara dönüş tarihi belirsiz. Önceliğimiz, Ömer'in bir an önce sağlığına kavuşması. Sonrasında ise yeniden oynamaya başlamasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.
İltihabi bir bağırsak rahatsızlığı olan Crohn'a yakalandığı saptanan 31 yaşındaki pivot, 10 Şubat'tan bu yana forma giyemiyor.
Aşırı kilo kaybeden Ömer, Pelicans formasıyla 2016-17 sezonunda 31 maçta 2,7 sayı ve 5,3 ribaunt ortalamalarıyla oynamıştı.
- 26 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 15:26
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Yönet ve Fethet
Toplam 34
Yorum
QWERTY YILLARDIR BIKMADAN, USANMADAN OYNUYORUM. SÜPER BİR OYUN.
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HAYDİ KARTALIM VUR PENÇENİ
Toplam 24
Yorum
QwZx Ne güzel be, tekrar takımım ile gurur duydum. Bazılaarına kendi takımları haricinde başka takımlarıda tutturabiliyoruz ya. İyi tutmalar.!!
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"ANA AVRAT KÜFÜR YEDİK"
Toplam 42
Yorum
karakartal en ufak bir olayda Beşiktaşın sahasını kapatanlar skandal maç için ne karar verecek acaba
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