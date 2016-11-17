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    17 Kasım 2016, Perşembe
    EURO2016 TRANSFER ODASI
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    İşte derbi 11'leri
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    İşte derbi 11'leri

    İki hoca da derbiyi 'yeniden doğuş' maçı olarak görüyor.

    Teknik direktör Advocaat, sakat olan Lens'in yerine "Emenike mi Sow mu oynayacak?" konusunda kararını verdi.

    Derbi ile yatıp kalkan Riekerink, 4-2-3-1 dizilişinde karar kılarken defansta Serdar-Semih ikilisine şans verecek.

    İşte derbinin ilk 11'leri

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