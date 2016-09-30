Rıdvan Dilmen'den Arda Turan isyanı
Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Arda Turan'ın milli takıma alınmaması hakkında konuştu. Arda Turan'ın kadroya alınmamasında Rıdvan Dilmen ve Güntekin Onay'a verdiği röportaja bağlanmasına tepki gösteren Dilmen 'Sanki Rıdvan Dilmen ile Güntelin Onay'ın Arda ile röportajı sonrası bu karar verildi...'
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