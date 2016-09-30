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    30 Eylül 2016, Cuma
    EURO2016 TRANSFER ODASI
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    Rıdvan Dilmen'den Arda Turan isyanı
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    Rıdvan Dilmen'den Arda Turan isyanı

    Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Arda Turan'ın milli takıma alınmaması hakkında konuştu. Arda Turan'ın kadroya alınmamasında Rıdvan Dilmen ve Güntekin Onay'a verdiği röportaja bağlanmasına tepki gösteren Dilmen 'Sanki Rıdvan Dilmen ile Güntelin Onay'ın Arda ile röportajı sonrası bu karar verildi...'

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