Yiğit Avcı, Bulgaristan'da zafere ulaştı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamada, 2017 Avrupa Ralli Kupası kapsamında Balkan Ralli Kupası'na puan veren ve aynı zamanda Türkiye Ralli Şampiyonası ikinci yarışı olan Bulgaristan Rallisi'ni, Peugeot 208 T16 R5 ile yarışan Neo Motorspor ekibinin, birinci sırada bitirdikleri bildirildi.

Açıklamada ayrıca, BC Vision Motorsport takımından Burak Çukurova-Vedat Bostancı ekibinin Skoda Fabia R5 ile genel klasmanı ikinci, Bulgar ekip Ignat Isaev-Milen Iliev'in de üçüncülüğü kazandığı kaydedildi.

GP Garage My Team'den Mustafa Çakal-Mehmet Köleoğlu ekibinin Mitsubishi Lancer EVO IX ile Sınıf N birincisi olarak tamamladığı rallide, Uğur Soylu-Aras Dinçer dokuzuncu ve Sınıf 2 üçüncüsü, Adil Küçüksarı-Kerim Tar onuncu ve Sınıf N ikincisi olarak genel klasmanda yer aldıkları belirtildi.

2017 Türkiye Ralli Şampiyonası, 30 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde, Çanakkale'de düzenlenecek Avrupa Ralli Kupası kapsamında Balkan Ralli Kupası'na ve Bulgaristan Ralli Şampiyonası'na da puan veren "Troia Rally" yarışıyla devam edecek.



