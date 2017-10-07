 YENİLMEZLİK SERİSİ SON BULDU – Fotomaç – 07 Ekim 2017
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    07 Ekim 2017, Cumartesi
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    YENİLMEZLİK SERİSİ SON BULDU

    YENİLMEZLİK SERİSİ SON BULDU
    Milliler evinde 13 maç sonra yenildi. 12 Kasım 2014'te Brezilya'ya Kadıköy'de 4-0 mağlup olan Türkiye, o maçtan sonra sahasında oynadığı 13 karşılaşmanın 10'unu kazanırken, 3 maçta ise berabere kalmıştı. Müthiş seri dün İzlanda karşısında 3-0'lik mağlubiyetle son buldu.
    1. 07 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:44
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