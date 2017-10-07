YENİLMEZLİK SERİSİ SON BULDU

Milliler evinde 13 maç sonra yenildi. 12 Kasım 2014'te Brezilya'ya Kadıköy'de 4-0 mağlup olan Türkiye, o maçtan sonra sahasında oynadığı 13 karşılaşmanın 10'unu kazanırken, 3 maçta ise berabere kalmıştı. Müthiş seri dün İzlanda karşısında 3-0'lik mağlubiyetle son buldu.