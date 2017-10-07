 İZLANDA DÜNYA KUPASI'NA DOĞRU – Fotomaç – 07 Ekim 2017
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    07 Ekim 2017, Cumartesi
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    İZLANDA DÜNYA KUPASI'NA DOĞRU

    İZLANDA DÜNYA KUPASI'NA DOĞRU
    İzlanda Teknik Direktörü Heimir Hallgrimsson, rahat bir galibiyet aldıklarını söyledi. "Türkiye beklediğimiz gibi oynadı ve açıklar verdi. Biz de bunu değerlendirdik" diyen Hallgrimsson, "1 adımımız kaldı. Kosova'yı yenip Hırvatistan'ın puan kaybını bekleyeceğiz" diye konuştu.
    1. 07 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:47
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