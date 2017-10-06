LUCESCU'DAN İKİ İSME KESİK
Mircea Lucescu 18 kişilik kadroya Serdar Aziz ve Cengiz Ünder'i dahil etmedi.
- 06 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:24
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GERİ SAYIM BAŞLADI
Toplam 7
Yorum
BEŞİKTAŞ oyuncu ile transfer sezonunda görüşüldü ve klübününe haberi vardı klübüylede görüşüldü klup olmayacak paralar istedi oyuncu bedava geliyor !
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KAPTAN OĞUZHAN'A GÖRÜŞME YASAĞI
Toplam 13
Yorum
BEŞİKTAŞ arkadaşlar ortada yönetici başarısı var hak hukuk meselesi değil alan razı veren razı durumu hak yeme durumu yok saçma yorum atmayın !!!
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GIULIANO SANCISI
Toplam 15
Yorum
selim Madem ekiciyi kazanacaktin ve ekicinin donecegini biliyordun neden 7-8 milyon euro harcatip bu oyuncuyu aldiriyorsun.nedir bu celiski sende
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