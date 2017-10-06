 LUCESCU'DAN İKİ İSME KESİK – Fotomaç – 06 Ekim 2017
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    06 Ekim 2017, Cuma
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    LUCESCU'DAN İKİ İSME KESİK

    LUCESCU'DAN İKİ İSME KESİK

    Mircea Lucescu 18 kişilik kadroya Serdar Aziz ve Cengiz Ünder'i dahil etmedi.

    Mircea Lucescu, Galatasaray'da forma giyen savunma oyuncusu Serdar Aziz ile Roma'da top koşturan Cengiz Ünder'i 18 kişilik İzlanda kadrosuna dahil etmedi.
    1. 06 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:24
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