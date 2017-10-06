ESKİŞEHİR'DE "MİLLİ" YOĞUNLUK

A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda maçını izlemek için Eskişehir'e çeşitli kentlerden bir çok vatandaş adeta akın etti. Maçtan bir gün önce şehre gelenler otellerde konaklayıp, tarihi ve turistik yerleri gezme fırsatı yakaladı.

Porsuk Çayı çevresindeki kafe ve restoranlarda vakit geçiren vatandaşlar, Eskişehir ekonomisine de önemli katkılarda bulundu.

Merkezde Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli toplam 4 bin 200 yatak kapasiteli 35 otelde yer kalmadı.



"EKONOMİK AÇIDAN İNANILMAZ FAYDALARI VAR"

Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, A Milli Futbol Takımı'nı şehirde ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Eskişehir'in bir futbol kenti olduğunu ifade eden Güler, şöyle konuştu:

"Hırvatistan maçında Eskişehirspor taraftarının milli takıma nasıl destek verdiğin herkes gördü. Milli maçların Eskişehir'de oynanmasının ekonomik açıdan inanılmaz faydaları var. Bu avantajı da iyi kullanıyoruz. Şu anda otelerde neredeyse boş yatak kalmadı. Restoran, kafe ve işletmelerde yer bulunamıyor. Yüksek Hızlı Tren ve otobüs firmaları doluluk yaşıyor. Eskişehir'in marka değerine de önemli katkılar sağlanıyor. Yurt içi ve dışından gelen misafirler kente önemli derecede katkıda bulunuyor. Kentte milli takım ekonomisi oluştu. Maçın cuma gününe denk gelmesi de avantaj oluşturdu. Gelenler ailelerini de getiriyor. Hafta sonunu da burada geçirecekler."

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Eskişehir Temsilcisi ve bir otelin işletmecisi Kaan Erdin de milli maç heyecanı manevi ve ticari anlamda kentte önemli bir etki yaratıyor.

Eskişehir'in milli takıma uğurlu geldiğini anlatan Erdin, "Bu uğurla ticari bir hacim oluştu. Kentte bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli 35 otel, 4 bin 200 yatak kapasitesi tamamen dolu. Bu doluluk hafta sonuna kadar devam edecek. Her milli maç ekonomiyi canlandırıyor." diye konuştu.

Takcisi esnafı Fatih Can ise milli maç yoğunluğunun dün geceden itibaren kentte yaşanmaya başladığına değinerek, maç saatine kadar kent dışından gelen misafirleri hizmet ettiklerini vurguladı.

Kafe işletmecisi Öznur Kayakılınç da milli maçın heyecanını günler öncesinde hissetmeye başladıklarını dile getirerek, milli maçın kente canlılık sağladığına değindi.

Milli maç için İzmit'ten Eskişehir'e gelen Mücahit Erdoğdu ise Türkiye'nin İzlanda maçını kazanması için destek vereceklerini belirterek, ay-yıldızlıların yüzlerini güldürmesini istediklerini kaydetti.