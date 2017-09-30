 SZYMON MARCINIAK YÖNETECEK – Fotomaç – 30 Eylül 2017
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    30 Eylül 2017, Cumartesi
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    SZYMON MARCINIAK YÖNETECEK

    SZYMON MARCINIAK YÖNETECEK

    A Milli Futbol Takımı'nın, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 6 Ekim Cuma günü Eskişehir'de oynayacağı İzlanda maçını Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak yönetecek.

    Türkiye'nin, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda İzlanda ile karşılaşacağı maçın hakemi belli oldu. 6 Ekim Cuma günü Eskişehir Yeni Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakada Szymon Marciniak düdük çalacak. Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Tomasz Musial olacak.
    1. 30 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:04
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