 Lucescu: "Ukrayna maçında yapılan hakem hataları kasıtlı" – Fotomaç – 04 Eylül 2017
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    04 Eylül 2017, Pazartesi
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    Lucescu: "Ukrayna maçında yapılan hakem hataları kasıtlı"

    Lucescu: "Ukrayna maçında yapılan hakem hataları kasıtlı"

    A Milli Takım Teknik Direktörü , Hırvatistan maçı öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

    Lucescu'nun açıklamaları şöyle:

    "COLLİNA'DAN ÖZÜR BEKLEDİM, GELMEDİ"
    Şu an için Ukrayna maçıyla ilgili konuşmak zor. Ben mucize yaratamam. Futbol oynayan ekip sahaya çıktığında oyunu kontrol eden ekip yaratmak istiyoruz. Ukrayna organizasyon bakımından oyunu en iyi oynayan takım olduğunu söyleyebilirim. Hakem hatalarını da hepiniz gördünüz. 5 ciddi fahiş hata yapıldı. Ben yapılan hakem hatalarının kasıtlı olduğunu düşünüyorum.Cenk'in Pyatov ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda ofsayt değildi. Yediğimiz ilk gol ofsayt. Verilmeyen penaltımız var. Ayrıca bilmediğiniz bir nokta, Ukrayna yedek kulübesinde 3 İspanyol yetkili vardı. Maçın hakemi de İspanyol. Ukrayna kulübesindeki üç İspanyol sorumludan ikisi yardımcı antrenör, birisi de kaleci antrenörüydü. Takdiri size bırakıyorum. Ben UEFA ve Collina'dan özür bekledim ama henüz gelmedi.
    1. 04 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:44
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