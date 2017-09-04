Lucescu: "Ukrayna maçında yapılan hakem hataları kasıtlı"
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Hırvatistan maçı öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
"COLLİNA'DAN ÖZÜR BEKLEDİM, GELMEDİ"
Şu an için Ukrayna maçıyla ilgili konuşmak zor. Ben mucize yaratamam. Futbol oynayan ekip sahaya çıktığında oyunu kontrol eden ekip yaratmak istiyoruz. Ukrayna organizasyon bakımından oyunu en iyi oynayan takım olduğunu söyleyebilirim. Hakem hatalarını da hepiniz gördünüz. 5 ciddi fahiş hata yapıldı. Ben yapılan hakem hatalarının kasıtlı olduğunu düşünüyorum.Cenk'in Pyatov ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda ofsayt değildi. Yediğimiz ilk gol ofsayt. Verilmeyen penaltımız var. Ayrıca bilmediğiniz bir nokta, Ukrayna yedek kulübesinde 3 İspanyol yetkili vardı. Maçın hakemi de İspanyol. Ukrayna kulübesindeki üç İspanyol sorumludan ikisi yardımcı antrenör, birisi de kaleci antrenörüydü. Takdiri size bırakıyorum. Ben UEFA ve Collina'dan özür bekledim ama henüz gelmedi.
- 04 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 19:44
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Mircea fiyasko!
Toplam 12
Yorum
ozi türk futbolu yabancılarla daha çok gelişcek.ligde kalite oldu. türklerde kadroya girmek için çalışcak.çalışana milli forma
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Aziz Yıldırım'dan transfer açıklaması
Toplam 56
Yorum
Özgür Fb yi senin kafan batardı sacma sapan transferler fahiş ücretler tabiki batarsın rvp ribas guıza topuz potuk ozan ve volkan en basitleri
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Aziz Yıldırım'dan transfer açıklaması
Toplam 56
Yorum
bekir boyraz sayın aziz yıldırım ,bu kulübü transfer yapamayacak noktaya kim getirdi? Yönetime yeni mi geldiniz.
Lucescu: "Ukrayna maçında yapılan hakem hataları kasıtlı" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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