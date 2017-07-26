Başakşehir Brugge'turdu!
Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Medipol Başakşehir, Belçika'da müthiş bir maçın ardından avantajla döndü. 2-0 geriye düştüğü deplasmanda 3-2 öne geçen temsilcimiz, 90 dakika sonunda 1 puana razı oldu.
Maça isteiği gibi başlayamayan Medipol Başakşehir, 5. dakikada Dennis ve 16. dakikada Denswil'in golleriyle devreyi 2-0 geride kapattı. İkinci yarıda ise bambaşka bir Başakşehir vardı. 59'da Mossoro'nun harika golüyle farkı bire indiren Başakşehir, yeni yıldızı Elia'nın 63. dakikadaki şık golüyle skora dengeyi getirdi. 74. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Mossoro, Başakşehir'i 2-0 geriden 3-2 öne geçiren gole imza attı. Ancak 78. dakikada Denswil'in frikik golüne engel olamayan turuncu lacivertliler, Belçika'da 1 puana razı oldu.
- 26 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:16
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''Yalı çocuğu olmayı kabul etmedi''
Toplam 3
Yorum
Roy Rogers giderken yalı çocuğuydu da şimdi mi değil?
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"Olmayacak duaya amin demektir"
Toplam 46
Yorum
Matt Yaw hehe
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"Olmayacak duaya amin demektir"
Toplam 46
Yorum
Roy Rogers aynı şey GS nin başına gelmişti .2 sene şampiyon olduktan sonra hocasını TFF almıştı.aynısı BJK ye niye olmasın? Fikret biliyor mu bunları?
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