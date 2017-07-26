 Başakşehir Brugge'turdu! – Fotomaç – 26 Temmuz 2017
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    26 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Başakşehir Brugge'turdu!

    Başakşehir Brugge'turdu!

    Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren , Belçika'da müthiş bir maçın ardından avantajla döndü. 2-0 geriye düştüğü deplasmanda 3-2 öne geçen temsilcimiz, 90 dakika sonunda 1 puana razı oldu.

    Maça isteiği gibi başlayamayan , 5. dakikada Dennis ve 16. dakikada Denswil'in golleriyle devreyi 2-0 geride kapattı. İkinci yarıda ise bambaşka bir Başakşehir vardı. 59'da Mossoro'nun harika golüyle farkı bire indiren Başakşehir, yeni yıldızı Elia'nın 63. dakikadaki şık golüyle skora dengeyi getirdi. 74. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Mossoro, Başakşehir'i 2-0 geriden 3-2 öne geçiren gole imza attı. Ancak 78. dakikada Denswil'in frikik golüne engel olamayan turuncu lacivertliler, Belçika'da 1 puana razı oldu.

    Bu maçında rövanşı 2 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.


    1. 26 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:16
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