CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    Video Yükle

    Club Brugge - Medipol Basaksehir

    • Club Brugge 1-0 Başakşehir (5' Dennis Bonaventure)
    • 1 / 7

    Club Brugge 5. dakikada Dennis'in attığı golle temsilcimiz Başakşehir karşısında 1-0 öne geçti.

    BENZER VİDEOLAR