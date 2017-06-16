 Cengiz Ünder takımda kalacak – Fotomaç – 16 Haziran 2017
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    16 Haziran 2017, Cuma
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    takımda kalacak

    Cengiz Ünder takımda kalacak
    İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı Mustafa Saral, genç oyuncuları 'in en az 1 yıl daha 'de kalacağını söyledi. Saral, "Cengiz için iddia edildiği gibi bir kulüple anlaşmış değiliz. Şu ana kadar bize gelen resmi bir teklif de yok. Ancak Cengiz'den çok mennunuz. Gelecek sene çok daha büyük işler yapacaktır. Onun takımda kalmasını istiyorduk. Teklif gelirse de takımın menfaatleri için değerlendiririz" dedi.
    1. 16 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:31
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