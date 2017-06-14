Faruk Çakır 5 yıl daha Başakşehir'de
Medipol Başakşehir, 22 yaşındaki kalecisi Faruk Çakır'ın sözleşmesini 5 yıl uzattı.
Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Faruk Çakır'ın 31 Mayıs'ta biten sözleşmesi Mayıs 2022'ye kadar uzatıldı.
Turuncu-lacivertli kulübün altyapısında yetişen Faruk Çakır, geride kalan sezon Spor Toto Süper Lig'de forma giyemezken, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 maçta görev aldı.
- 14 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:12
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Vincent harekatı
Toplam 4
Yorum
UĞUR KADROYU KORUYUP BİR FORVET , BİR SAĞ AÇIK BİR STOPER ALIN KEYFİNİZE BAKIN
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Valbuena iddialı konuştu
Toplam 10
Yorum
FAA TARİHTEN HABERSİZ HER TARAFTAR VE TAKIM YOK OLUP GİTMEYE MAHKUM KALACAK. SAHTE 2 ŞAMPİYONLUK DİYEREK AĞLAMAYA,ZIRLAMAYA,KUDURMAYA DEVAM EDİN
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Beşiktaş, UEFA Temyiz Kurulu'na başvurdu
Toplam 3
Yorum
UĞUR BEN TARAFTAR OLARAK İSTEMİYORUM . ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN DAHA KALITELİ BİTİRİCİ FORVET LAZIM
Faruk Çakır 5 yıl daha Başakşehir'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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