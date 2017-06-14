 Faruk Çakır 5 yıl daha Başakşehir'de – Fotomaç – 14 Haziran 2017
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    14 Haziran 2017, Çarşamba
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    5 yıl daha Başakşehir'de

    Faruk Çakır 5 yıl daha Başakşehir'de

    , 22 yaşındaki kalecisi 'ın sözleşmesini 5 yıl uzattı.

    Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, 'ın 31 Mayıs'ta biten sözleşmesi Mayıs 2022'ye kadar uzatıldı.

    Turuncu-lacivertli kulübün altyapısında yetişen Faruk Çakır, geride kalan sezon Spor Toto Süper Lig'de forma giyemezken, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 maçta görev aldı.

    1. 14 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:12
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