 Eljero Elia Başakşehir’de! – Fotomaç – 14 Haziran 2017
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    14 Haziran 2017, Çarşamba
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    Başakşehir’de!

    <a href="/index/eljero-elia?id=bc802868-3e8d-449a-bca6-643c00b859f8" class="" rel="tag">Eljero Elia</a> Başakşehir’de!
    Süper Lig'i bu sezon ikinci tamamlayarak, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynama hakkı kazanan , transfere hızlı başladı. Turuncu-Lacivertli ekip, Feyenoord'la Hollanda Ligi'nde şampiyonluk ipini göğüsleyen deneyimli futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Başkan Göksel Gümüşdağ, "Elia ile kadromuz daha da güçlendi" dedi.
    1. 14 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:42
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