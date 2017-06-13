 Cengiz 15 milyon euro – Fotomaç – 13 Haziran 2017
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    13 Haziran 2017, Salı
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    Cengiz 15 milyon euro

    Cengiz 15 milyon euro
    Başakşehir, genç yıldızı 'in fiyatını belirledi: 15 milyon euro... Başarılı bir sezon geçiren genç yeteneğe, Fransa'dan Lille takmıı 6.5 milyon euro teklif yapmıştı. Bu rakamı reddeden turuncu-lacivertli yönetim, Abdullah Avcı'nın 1 yıl daha takımda kalmasını istediği Cengiz'in bonservis bedelini 15 milyon euro olarak belirledi.
    1. 13 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:10
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