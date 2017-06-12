 Cengiz Ünder’e Lille kancası – Fotomaç – 12 Haziran 2017
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    12 Haziran 2017, Pazartesi
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    ’e kancası

    <a href="/index/cengiz-under?id=226503a7-9161-46f6-bfbe-169b0f2c6087" class="" rel="tag">Cengiz Ünder</a>’e <a href="/index/lille?id=4511664a-0a93-423a-912b-fe33485110eb" class="" rel="tag">Lille</a> kancası
    'in milli futbolcusu 'e Fransa Ligue 1 ekibi transfer teklifinde bulundu. Fransız ekibinin genç oyuncuyu kadrosuna katmak için hafta içinde İstanbul'a temsilci gönderebileceği de belirtildi. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ise "Teknik heyetimizle konuştuktan sonra transfer için yanıt verebiliriz" açıklamasını yaptı.
    1. 12 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:26
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